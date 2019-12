Já rola a bola no Bonfim. V. Setúbal 0-0 Benfica (1.ª parte)

© Filipe Amorim / Global Imagens

O Benfica está, este sábado, obrigado a vencer na última jornada da Taça da Liga de futebol e a esperar pela ajuda de terceiros para assegurar um lugar na final four da competição. As águias são recordistas do troféu, com sete triunfos em 12 edições. Têm de bater o Vitória de Setúbal no Bonfim, de preferência por mais do que dois golos, e esperar por um tropeção do Vitória de Guimarães na receção ao Sporting da Covilhã, emblema do segundo escalão que também está na luta no grupo B.

Já sem possibilidade de seguir em frente na prova, na Madeira, Marítimo e Penafiel, da II Liga, fecham a participação no grupo A. O critério de desempate, em caso de igualdade pontual entre as equipas, terá por ordem a diferença entre o número de golos marcados e sofridos na fase de grupos, seguido do maior número de golos marcados, e, por último, da média etária mais baixa dos jogadores utilizados.

Onze V. Setúbal: Makaridze, Sílvio, João Meira, Jubal, Nuno Pinto, Semedo, Éber Bessa, Carlinhos, Mansilla, Hachadi e Berto.

Onze Benfica: Zlobin, Tomás Tavares, Jardel, Morato, Nuno Tavares, Caio Lucas, Florentino, Gedson, Jota, Raul de Tomás e Seferovic.

Suplentes do V. Setúbal: Milton Raphael, Mano, Pirri, Leandrinho, Leandro Vilela, Guedes e Zequinha.

Suplentes do Benfica: Svilar, Gonçalo Ramos, Pedro Álvaro, David Tavares, Tiago Dantas, Chiquinho e Carlos Vinícius.