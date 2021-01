Bruno Tabata testa positivo e é baixa na equipa do Sporting

© Pedro Rocha/Global Imagens

O avançado do Sporting Bruno Tabata testou positivo ao novo coronavírus, disse à Lusa fonte conhecedora do processo, com o jogador a ser baixa certa para a meia-final da Taça da Liga de futebol frente ao FC Porto.

Depois de na passada semana Luís Neto, Nuno Mendes e Sporar terem dado positivo, agora foi o avançado brasileiro a conhecer o mesmo resultado nos testes realizados pelos 'leões'.

Para além dos testes obrigatórios ao novo coronavírus, o Sporting tem vindo a realizar um esquema mais apertado de testagem, de modo a conter as infeções no seu grupo de trabalho.

O Sporting vai jogar na terça-feira com o FC Porto a meia-final da Taça da Liga, numa partida agendada Leiria, às 19:45, e que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.