Budapeste vai ser o quartel-general da seleção no Euro2020

A cidade de Budapeste, na Hungria, vai ser a sede da seleção nacional de futebol durante o Euro2020. A decisão prende-se com o calendário dos jogos na competição de seleções que se vai jogar em doze cidades de vários países europeus.

A seleção jogará por duas vezes na capital húngara durante a fase de grupos: a 16 de junho, frente ao vencedor de um dos play-off e depois a 24 de junho, com França. Pelo meio, a 20 de junho, tem de fazer cerca de 650 km para defrontar a Alemanha, em Munique.

A equipa das quinas deve começar a trabalhar na Cidade do Futebol no final de maio e, a cinco dias do primeiro jogo, viaja então para Budapeste.