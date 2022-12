Buenos Aires pinta-se de azul e branco com mais de um milhão de argentinos em festa

Por Carolina Quaresma 19 Dez, 2022 • 08:34

Entre aplausos e gritos de euforia, os argentinos fizeram a festa em Buenos Aires depois da vitória na final do Mundial diante da França. Mais de um milhão de pessoas saíram às ruas da capital argentina para festejar a conquista do desejado troféu do campeonato do mundo de futebol.

O Obelisco, cartão-postal de Buenos Aires, localizado na Avenida 9 de Julho e ponto de comemoração do futebol, foi tomado pelos adeptos antes mesmo do jogo começar, o que obrigou ao corte do trânsito e à limitação do serviço de metro.

A Argentina conquistou no domingo pela terceira vez o Mundial de futebol, repetindo 1978 e 1986, ao vencer a França por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos, em Lusail, no Catar.

Os sul-americanos marcaram os quatro penáltis no desempate, enquanto os franceses, que defendiam o título, falharam dois, por Coman e Tchouaméni, o primeiro detido por Emiliano Martínez.

No tempo regulamentar, Lionel Messi, aos 23 e 108 minutos, o primeiro de penálti, e Ángel Di Maria, aos 36, marcaram para os sul-americanos, enquanto Kylian Mbappé somou um "hat-trick" para os franceses, aos 80, 81 e 118, o primeiro e o último de grande penalidade.

A Argentina chegou em "grande" ao Mundial2022, com uma série de 36 jogos sem perder, desde o 0-2 com o Brasil nas meias-finais da Copa América de 2019, mas a estreia não podia ter corrido pior, com um desaire surpresa por 2-1 face à Arábia Saudita.

Os argentinos, liderados por Messi, deram, porém, a volta por cima, superando México (2-0) e Polónia (2-0), já em autênticos "mata mata" em plena fase de grupos, para depois eliminarem a Austrália (2-1), os Países Baixos (4-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos) e a Croácia (3-0).