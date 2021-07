Vieira e empresário "Rei dos Frangos" alvos de buscas por suspeita de burla, fraude e branqueamento

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o empresário José António Santos, conhecido por "O Rei dos Frangos", estão a ser alvo de buscas por suspeitas de crimes de burla qualificada ao fundo de resolução bancária, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, avança o semanário SOL.

A TSF sabe que o Estádio da Luz também está a ser alvo de buscas, com vários pontos do recinto encarnado encerrados. Já contactados pela TSF, o Benfica e a Polícia Judiciária ainda não reagiram a esta notícia.

Segundo avança o jornal SOL, o presidente dos encarnados é também suspeito do crime de abuso de confiança referente a ganhos milionários que obteve na venda de 25% do capital da Benfica SAD a um empresário estrangeiro. A investigação tem origem no processo Monte Branco, a conhecida rede suíça de fraude fiscal e branqueamento de capitais que operava em Portugal e foi desmantelada em 2011.

Esta operação acontece três dias depois de o clube encarnado ter lançado uma nova emissão obrigacionista para arrecadar 35 milhões de euros.