Buscas a clubes da Primeira Liga. FC Porto, Benfica e Sporting entre os investigados

Recaem sobre os clubes suspeitas de uso de alegados documentos contabilísticos fictícios para falsear custos e fugir aos pagamentos © Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 04 Março, 2020 • 09:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão a decorrer buscas nas SAD de, pelo menos, oito clubes portugueses: FC Porto, Benfica, Sporting, Braga, Guimarães, Marítimo, Estoril e Portimonense. Ao todo, há 76mandados de busca, 40 de busca domiciliária e cincoa escritórios de advogados. As buscas, realizadas pelo DCIAP e pela Autoridade Tributária, no âmbito da Operação Fora de Jogo, surgem na sequência de suspeitas de crimes fiscais.

De acordo com a Autoridade Tributária e Aduaneira , estas suspeitas estão relacionadas com os contratos e os valores transitados nas transferências de jogadores. As buscas estendem-se às residências de Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas - por negócios não realizados na atual gestão - mas também à residência e escritórios do agente desportivo Jorge Mendes.

Foram mobilizados perto de 200 inspetores no total; 102 inspetores tributários e aduaneiros, com o apoio operacional de 182 militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR. Até ao momento não se registou qualquer detenção.

A suspeita é de que clubes e as sociedades anónimas desportivas, em conjunto com os jogadores e agentes, utilizem alegados documentos contabilísticos fictícios para falsear custos e fugir aos pagamentos de IVA, IRS e contribuições para a Segurança Social.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público. Esta investigação começou em 2015 e contou já com a colaboração das autoridades fiscais espanholas, francesas e inglesas, e ganhou desenvolvimento com as revelações feitas pelo pirata informático Rui Pinto no caso Football Leaks.

* Em atualização