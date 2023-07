Busquets junta-se a Messi no Inter Miami com contrato até 2025

© Michael Reaves/AFP

O futebolista espanhol Sergio Busquets foi este domingo confirmado como reforço dos norte-americanos do Inter Miami, que também garantiram o argentino Lionel Messi, tendo assinado um contrato até 2025.

"Assinámos contrato com o lendário médio espanhol Sergio Busquets um contrato até 2025", revelou o clube em comunicado divulgado nas redes sociais.

Busquets, de 35 anos, deixou o FC Barcelona no final da temporada, depois de ter chagado ao clube catalão em 2005. Após duas épocas nos escalões de formação e uma na equipa B, foi promovido à equipa principal em 2008, permanecendo 15 temporadas ao mais alto nível nos catalães.

O internacional espanhol jogou mais de 700 jogos com a camisola 'blaugrana' e conquistou 32 títulos no clube: nove Ligas espanholas, sete Taças do Rei, sete Supertaças espanholas, três Ligas dos Campeões, três Supertaças europeias e três Mundiais de clubes.

No currículo, Busquets conta ainda com um título de campeão do mundo, em 2010, e um de campeão da Europa, em 2012, conquistados pela seleção espanhola, ao serviço da qual alinhou 143 vezes, tendo marcado dois golos.

No Inter Miami, Busquets vai reencontrar Messi, antigo companheiro de equipa no FC Barcelona, ao lado do qual conquistou inúmeros títulos, pois o astro argentino, campeão do mundo em 2022, assinou pelo clube norte-americano também até 2025.