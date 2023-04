Cabral e Borges procuram segunda final consecutiva em pares

Francisco Cabral e Nuno Borges © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Lusa 08 Abril, 2023 • 13:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os tenistas portugueses Francisco Cabral e Nuno Borges tentam este sábado qualificar-se pelo segundo ano para a final de pares do Estoril Open, num dia em que Casper Ruud procurará confirmar que é favorito ao título diante de Quentin Halys.

Campeões em título, os dois tenistas nortenhos iniciam a jornada no court central do Clube de Ténis do Estoril às 13h00, enfrentando os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, quartos cabeças de série.

Cabral e Borges procuram apurar-se pelo segundo ano consecutivo para a final, ao contrário do que acontece no quadro de singulares, onde é certo que haverá não só novos finalistas como um novo campeão.

O norueguês Casper Rudd, número cinco mundial e primeiro pré-designado deste Estoril Open, tem encontro marcado com o 'estreante' Quentin Halys, o francês que nunca tinha disputado uma meia-final de um torneio ATP e que eliminou o português Nuno Borges na primeira ronda.

O 80.º jogador do ranking ATP, que afastou o austríaco Dominic Thiem nos 'quartos', tem surpreendido, mas enfrenta hoje o seu maior desafio diante do vice-campeão de Roland Garros, Open dos Estados Unidos e ATP Finals, que na ronda anterior eliminou o campeão em título, o argentino Sebastián Báez.

A outra meia-final vai opor Miomir Kecmanovic, sexto cabeça de série e 40.º da hierarquia, ao italiano Marco Cecchinato (96.º), que procura apurar-se para uma final ATP pela primeira vez em quase dois anos.