Ronaldo no Al-Nassr? "Não falei com ele sobre isso, nem sabia"

O selecionador nacional, Fernando Santos © José Sena Goulão/EPA

Por Cátia Carmo 05 Dezembro, 2022 • 12:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jornal espanhol Marca está a avançar, esta segunda-feira com a contratação de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr, mas Fernando Santos garante que ainda não falou com o capitão sobre essa transferência.

"Não falei com ele sobre isso, nem sabia. É uma decisão e questão dele, mas está totalmente focado aqui no Campeonato do Mundo, foi sobre isso que falámos. Amanhã vai ser um jogo tremendamente difícil e duro, mas Portugal acredita que vai ganhar", afirmou Fernando Santos, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de terça-feira, com a Suíça.

Sobre as alegadas reclamações de Ronaldo por ter sido substituído no jogo com a Coreia do Sul, o selecionador afirmou que não ouviu nada do que o madeirense disse, mas já viu as imagens e não gostou nada do que viu.

"Ele estava muito longe e só o ouvi discutir com o jogador da Coreia. Mas já vi as imagens e não gostei nada, mesmo nada. Esses assuntos resolvem-se dentro de casa, estão resolvidos", ressalvou.

No entanto, garante que essa situação não põe em risco a titularidade de Ronaldo.

"Só dou a equipa aos jogadores quando chego ao balneários e amanhã será igual. O assunto está terminado, todos estão disponíveis", sublinhou.

Focado no jogo com a Suíça, Fernando Santos lembra que a seleção adversária joga junta há muito tempo e é muito bem organizada em campo.

"Com jogadores muito conhecedores do jogo. Com a Sérvia, estando a perder 2-1, nunca perdeu o norte. Foi encarando o jogo sempre com o mesmo foco e objetivo. Esperamos uma Suíça que sabe muito bem o que quer", afirmou o selecionador nacional.

Questionado sobre se falta, à seleção portuguesa, uma presença mais assídua nas fases mais adiantadas dos mundiais para se assumir como uma das grandes equipas do mundo, o treinador considera que, depois de 1966, Portugal não conseguiu conquistar títulos importantes, apesar da enorme qualidade dos jogadores, mas a partir dos anos 1990 passou a estar sempre presente na fase final das competições.

"É a lei do futebol. Se olharmos para os últimos 20 anos vemos que as outras equipas chegam a duas ou três fases finais. Já cá estamos só oito, isto vai sempre encurtando. Agora temos uma maior probabilidade de chegar à meia final, à final e ganhar a final", defende Fernando Santos.

No que toca a Rafael Leão, o técnico reforça que é "um jogador de eleição", mas ainda está a adaptar-se ao estilo de jogo da seleção.

"Tem um potencial enorme. Vai ter uma carreira fortíssima, mas sente as dificuldades normais de quem joga num clube, joga só à esquerda e não equilibra tanto o jogo. Tem feito um esforço fantástico nos treinos. Isso não retira em nada a qualidade que tem e a confiança que tenho nele", rematou.

Já Rúben Dias considera que Portugal está em boa forma e, como acabou de vir de uma fase de grupos em que ficou em primeiro lugar, não será necessário mudar muita coisa para os oitavos.

"Cada vez mais temos de apertar o foco e estar mais preparados para que os jogos sejam decididos nos detalhes. Estamos prontos, venham eles", afirmou.

Quanto à pontaria nas grandes penalidades, caso seja preciso resolver o jogo dessa forma, o defesa garante que a equipa está preparada.

"A pontaria foi algo que sempre tivemos em conta e que temos vindo a praticar. Esperamos um jogo de alto nível, especialmente dada a competição e o momento em que estamos. Focamo-nos em nós próprios e temos perfeita consciência daquilo que a equipa suíça traz para o jogo", sublinhou Rúben Dias.

O internacional português admite também estar a sentir muito calor e apoio por parte dos cataris que têm estado presentes nos jogos.

"Agradeço o apoio que nos têm dado e a paixão que transmitem pela nossa equipa. Esperamos poder contar com cada vez mais apoio daqui para a frente", disse o defesa português.

Para terça-feira espera um jogo diferente dos últimos dois que a seleção fez com a Suíça, principalmente porque o adversário vai querer disputar o jogo "a 50/50". Apesar de ser um dos jogadores em risco de exclusão para os quartos, por acumulação de amarelos, Rúben considera que é uma questão de estar habituado a jogar com a pressão desse tipo de situações.

"Este é um contexto em que, se tivermos de ficar de fora pelo amarelo correto, assim o farei. É algo que está presente nas nossas cabeças, mas faz parte do jogo. Temos de conseguir jogar com essa liberdade e foco, que temos sempre", garante.

A seleção portuguesa de futebol realiza esta segunda-feira o derradeiro treino antes do confronto com a Suíça, dos oitavos de final do Mundial 2022, num apronto que só não deve contar com os indisponíveis Danilo Pereira e Nuno Mendes.

No domingo, o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição o médio Otávio pela primeira vez desde que este se lesionou na estreia vitoriosa contra o Gana (3-2) no Campeonato do Mundo, e só está privado de Danilo e Nuno Mendes, que dificilmente vão voltar a participar nesta fase final e prosseguem com tratamento das respetivas lesões.

O treino está agendado para as 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha, e será aberto aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos.

Na sexta-feira, a equipa das quinas perdeu por 2-1 com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, no derradeiro encontro do Grupo H, mas segurou o primeiro lugar, com seis pontos, enquanto os asiáticos garantiram o segundo posto, com quatro, e também seguiram para a próxima fase, em que vão encontrar o Brasil.