Sporting começa defesa do título com o Vizela. Primeiro clássico à quinta jornada

É na tarde desta quinta-feira que se conhecem os calendários das competições profissionais do futebol português.

Com a primeira jornada da I Liga marcada para o fim de semana de 7 e 8 de agosto, a cerimónia que decorrer no Centro de Congressos Alfândega do Porto vai dar a conhecer, além dos jogos de estreia de cada equipa, quem foi o melhor jogador da última época do futebol português.

Os candidatos escolhidos pelos treinadores e capitães da I Liga são dez: Pedro Gonçalves, João Palhinha e Sebastian Coates, campeões pelo Sporting, Sérgio Oliveira, Pepe, Taremi e Corona, do FC Porto, Beto, do Portimonense, Eustáquio, do Paços de Ferreira, e Mário Gonzalez, do Tondela.

Na cerimónia desta tarde, Pote e André Vidigal foram eleitos, respetivamente, os melhores jovens da Primeira e da Segunda Liga.

Ivo, do Vizela, e Luís Diaz, do FC Porto, receberam os prémios fair-play, que a partir deste ano são entregues sob o nome de Neno, como homenagem. A nível de clubes, os galardoados foram Moreirense e Sporting da Covilhã.

Adán e Dani Figueira são, respetivamente, os melhores guarda-redes da Primeira e Segunda Liga.

No que diz respeito a treinadores, Álvaro Pacheco venceu o prémio Vítor Oliveira, que elege o melhor treinador da Segunda Liga. O melhor treinador da I Liga foi o campeão nacional, Ruben Amorim.

O central e capitão do Sporting, Sebastián Coates, foi eleito o melhor jogador da I Liga na época passada.

Sporting inicia defesa do título frente ao Vizela

O campeão nacional inicia a defesa do título frente ao recém promovido, Vizela. O primeiro clássico surge à quinta jornada, quando os leões para defrontarão o FC Porto. O dérbi eterno será disputado à 13.ª jornada, com o Sporting a receber o Benfica, em Alvalade.