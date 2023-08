Camila Rebelo conquista prata nos 100 metros costas na 'Universíada' com recorde nacional

Camila Rebelo © Reprodução Facebook FADU Portugal

A portuguesa Camila Rebelo conquistou esta sexta-feira a medalha de prata nos 100 metros costas nos Jogos Mundiais Universitários, em ​​​​​​​Chengdu, na China, melhorando o recorde nacional da distância.

A nadadora do Louzan Natação, já qualificada para os 200 metros costas para os Jogos Olímpicos, cumpriu a final em 01.00,52 minutos, sendo apenas batida por 32 centésimos de segundo pela polaca Adela Piskorska (01.00,20). A italiana Federica Toma terminou no terceiro posto (01.00,65).

Camila Rebelo ficou a escassos 23 centésimos da marca de referência para Paris2024 (01.00,29) e a 53 da marca de qualificação (59,99), ao melhorar o anterior recorde nacional, de 01.00,66, que tinha alcançado em 15 de agosto de 2022, em Roma.

Esta foi a segunda medalha de prata que a nadadora natural de Vila Nova de Poiares conquistou na 'Universíada' de 2023, depois do segundo lugar nos 200 metros costas, na quarta-feira.

Na altura, Camila Rebelo tornou-se, aos 20 anos, na primeira nadadora portuguesa a subir a um pódio mundial. Antes, apenas Alexandre Yokochi tinha arrebatado uma de medalha de ouro, na 'Universíada' de 1987, e uma de prata, em 1985, nos 200 metros bruços.

Já com dois pódios em dois possíveis, a jovem do Louzan competirá ainda no sábado nos 50 costas.

Nos 1.500 metros livres, a olímpica Tamila Holub, de 24 anos, ficou à porta do pódio, com o quarto melhor tempo da final, que concluiu ao cabo de 16.35,25 minutos, em prova vencida pela chinesa Bingjie Li (16.18,48), campeã olímpica da estafeta 4x200 metros livres em Tóquio2020, em que foi bronze nos 200 metros. A japonesa Ichika Kajimoto foi segunda e a italiana Noemi Cesarano terceira.

Holub competirá ainda nos 400 metros livres e nos 800 metros livres, durante o fim de semana.

Tiago Costa não conseguiu qualificar-se nos 100 metros livres, que nadou em 51,13 segundos, o 30.º melhor registo.

Este ano, na natação, também Gabriel Lopes subiu ao pódio, e logo ao lugar mais alto, ao vencer a competição de 200 estilos, na quinta-feira.

Com os dois 'metais' de Camila Rebelo, a missão organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) aos Jogos Mundiais Universitários de 2023 soma seis medalhas, depois do ouro do velocista João Coelho, nos 400 metros, da prata no lançamento do peso, para Eliana Bandeira, e o segundo lugar também esta sexta-feira no lançamento do martelo, por Décio Andrade.

Este é o melhor pecúlio de sempre de Portugal em 'Universíadas', na qual o país ocupa, para já, o 17.º posto do medalheiro.