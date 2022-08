Camisola amarela Frederico Figueiredo terá de estar atento na chegada a Fafe

Frederico Figueiredo © Pedro Correia/Global Imagens

O ciclista português Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor) terá de estar atento aos cortes que a sempre emocionante chegada a Fafe pode causar, no final da oitava etapa da 83.ª Volta a Portugal.

'Fred' parte este sábado para a oitava etapa com sete segundos de vantagem sobre o seu companheiro uruguaio Mauricio Moreira, com Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) a 38, no terceiro lugar da geral.

A ligação de 182,4 quilómetros, que sai de Viana do Castelo às 12h25, tem como primeiro ponto de interesse a meta volante de Valença (45,2), onde os ciclistas passam antes de ultrapassarem uma contagem de montanha de terceira categoria em Extremo, que se estende por quase 10 quilómetros e termina ao quilómetro 80.

A segunda 'montanha' do dia, uma terceira categoria em Portela do Vade, instalada aos 113,1, é antecedida da meta volante de Ponte da Barca (102,3).

Numa tirada totalmente minhota, o pelotão encontrará ainda outras duas contagens de quarta categoria, em Geraz do Minho (147,3) e Golães (177,8), além de um 'sprint' intermédio na Póvoa do Lanhoso (151,1).

A chegada à Praça 25 de Abril, antecedida de uma 'suave' inclinação no empedrado, está prevista para as 17h20.