Campeã França e favorita Argentina entram em cena no Catar

© Glyn Kirk/AFP

Por Lusa 22 Novembro, 2022 • 08:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A França, campeã em título, e a Argentina, uma das principais favoritas a suceder-lhe, fazem esta terça-feira a entrada em cena no ​​​​​​​Mundial2022 de futebol, defrontando Austrália e Arábia Saudita, respetivamente, na estreia nos grupos D e C.

As seleções mais fortes disputam o primeiro jogo no torneio frente aos adversários mais acessíveis, com os sul-americanos, liderados por Lionel Messi, um dos melhores jogadores da história da modalidade, a darem o pontapé de saída logo às 13h00 locais (10h00 em Lisboa), em Lusail.

Tal como a Argentina, que conquistou o título em 1978 e 1986, também a França ergueu duas vezes o troféu, em 1998 e 2018, mas a campeã em exercício apresenta-se desfalcada de alguns prováveis titulares, com o avançado Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro de 2022, a constituir-se como a mais recente baixa.

O encontro com a Austrália, em Al Wakrah, tem início às 22h00 (19h00) e encerra a jornada, já depois de Dinamarca e Tunísia terem disputado o outro jogo do grupo D às 16h00 (13h00), em Al Rayyan, e de a Polónia, do goleador Robert Lewandowski, ter defrontado o México, para a 'poule' C 19h00 (16h00), em Doha.

A fase final do Mundial2022 de futebol, que conta com a participação de Portugal, teve início no domingo e termina em 18 de dezembro, no Qatar.