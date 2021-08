Campeão Lille, com José Fonte e Renato Sanches, estreia-se com um empate em Metz

© Jean-Christophe Verhaegen/AFP

Por Lusa 08 Agosto, 2021 • 19:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O campeão de França, o Lille, com os internacionais portugueses José Fonte e Renato Sanches no onze, estreou-se hoje na I Liga francesa de futebol com um empate 3-3, em Metz.

O Lille esteve a vencer por 1-0, graças ao golo do central holandês Sven Botman, aos 23 minutos, mas o Metz operou a reviravolta no marcador com três golos sem resposta, aos 31, 41 e 52, dois deles pelo lateral-direito Fabien Centoze e outro pelo central Matthieu Udol.

Quatro minutos após este último golo, o maliano Kiki Kouyaté, central do Metz, viu o cartão vermelho direto por uma entrada dura sobre um adversário, o que abriu caminho à recuperação do Lille, que chegou ao 3-3 na ponta final da partida, com golos de Jonathan Ikone, lançado aos 60 minutos a render o médio turco Yusuf Yazici, e do veterano avançado turco Burak Ylmaz, de 36 anos, aos 81 e 90+6, respetivamente.

Os internacionais lusos José Fonte e Renato Sanches não só foram titulares como jogaram os 90 minutos, com o central a capitanear a equipa.

Nos outros jogos de hoje da primeira jornada, registaram-se mais três empates, no Rennes-Lens (1-1), Nice-Reims (0-0) e Saint-Étienne-Lorient (1-1), e duas vitórias, para o Clermont, que foi vencer a Bordéus por 2-0, o mesmo resultado com que o Angers derrotou o Estrasburgo, em casa deste.

Clermont e Angers partilham assim a liderança da I Liga francesa, com os mesmos três pontos do Paris-Saint Germain, que foi a Troyes, no sábado, vencer por 2-1.

A primeira jornada encerra hoje com o jogo Montpellier-Marselha, agendado para as 19:45.