Campeão? Só na última jornada. Veja as imagens do dérbi lisboeta

O Benfica adiou este domingo a festa da conquista da I Liga com um empate no campo do Sporting por 2-2, num encontro em que recuperou de uma desvantagem de dois golos, aproveitando o "eclipse total" dos leões durante a segunda parte.

No dérbi da 33.ª e penúltima jornada do campeonato, no Estádio José Alvalade, o Sporting chegou ao intervalo com uma justa vantagem de 2-0, tal a superioridade demonstrada, com golos de Trincão, aos 39 minutos, e Diomande, aos 44, mas tudo mudou de forma radical na segunda parte.

O Benfica melhorou e muito, enquanto os leões desapareceram da partida, e a equipa de Roger Schmidt salvou-se da quarta derrota no campeonato com tentos de Aursnes, aos 71 minutos, e de João Neves, aos 90+4, o primeiro do jovem médio pela equipa principal.

Depois de três anos de seca, o emblema da Luz continua com todas as condições para assegurar o 38.º título da sua história, já que recebe o Santa Clara, último classificado e já despromovido, na última jornada, com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto, que joga no Dragão com o Vitória de Guimarães.