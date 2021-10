Campeões do mundo de futsal recebidos em festa no aeroporto de Lisboa

Por Cátia Carmo com António Botelho 04 Outubro, 2021 • 12:52 Partilhar este artigo Facebook

A seleção portuguesa de futsal acabou de aterrar, às 12h52, no aeroporto de Lisboa, esta segunda-feira, depois de se ter sagrado campeã do mundo da modalidade, no domingo. O avião que trouxe a comitiva chegou escoltado por aviões da Força Aérea e foi recebido com canhões de água.

Ricardinho desceu a escadaria do avião com a taça na mão, ao lado do selecionador nacional, Jorge Braz, e antes de entrarem no transfer ainda posaram para a fotografia.

No local estão cerca de cem portugueses, com cachecóis e bandeiras, que recebem os atletas com cânticos de apoio.

"Vivo em Braga e tenho a possibilidade de cá estar em Lisboa. É uma emoção enorme, isto é único. Trouxe esta pandeireta de Braga. O Ricardinho é do Norte e gosta de folclore. Eles merecem tudo, isto é pouco", contou um dos adeptos à TSF.

Já junto aos adeptos, Ricardinho diz estar a viver um momento incrível.

"Fizemos um trabalho brutal e merecemos. Agora é desfrutar", desabafou.

Bruno Coelho, que jogou muitos anos no Benfica e agora está em Itália, no Nápoles, foi um dos últimos a entrar no autocarro, depois de parar para tirar fotografias com os funcionários do aeroporto e a taça. Já André Coelho confessa que, a par do Europeu, esta conquista é, sem dúvida, o melhor momento da sua carreira.

"Fantástico. Já estávamos à espera depois do que assistimos na Lituânia, com pavilhões cheios de portugueses", afirmou André Coelho.

Depois, a equipa vai deslocar-se até à Cidade do Futebol, onde fará o rescaldo desta conquista. Ainda esta tarde, a comitiva lusa vai também ser recebida por Marcelo Rebelo de Sousa, às 15h, no Palácio de Belém.

A seleção portuguesa de futsal sagrou-se no domingo pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final do Campeonato do Mundo de 2021, disputada em Kaunas, na Lituânia. Além do título, o internacional português Ricardinho foi distinguido como o melhor jogador do Mundial de futsal de 2021.

Portugal, que tinha como melhor resultado de sempre na competição o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, tornou-se o quarto país a erguer o troféu, depois de Brasil, Espanha e Argentina, juntando o título mundial ao europeu, que conquistou, também pela primeira vez, em 2018, na Eslovénia.