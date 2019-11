O carro de Ricardo Teodósio (Skoda Fabia) © DR

Entre esta sexta-feira e sábado, no Algarve, decide-se o título no Campeonato de Portugal de Ralis. À partida, Ricardo Teodósio é o líder do campeonato. Corre em casa, mas tem concorrência forte.

Como há muito não se via, o campeonato chega à última corrida com quatro candidatos ao título.

Durante a manhã, os pilotos cumprem o shaledown e a qualificação que determina a ordem de partida do Rali do Algarve. A competição começa às 14h30 em Lagoa.