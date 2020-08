Campos Elísios reservados a adeptos do Paris Saint-Germain

© Ludovic Marin/AFP

Os Campos Elísios, em Paris, vão estar reservados a adeptos a partir das 21h00 de domingo, dia em que se disputa a final da Liga dos Campeões de futebol entre o Bayern Munique e o Paris Saint-Germain.

Segundo a agência de notícias France Presse, o anúncio foi feito hoje em conferência de imprensa pela polícia, durante a qual foi revelado também que as autoridades francesas vão montar um dispositivo excecional semelhante ao que é usado nas passagens de ano.

O prefeito da polícia de Paris, Didier Lallement, explicou que a partir das 21:00 (20:00 em Lisboa) "não haverá mais tráfego" automóvel na avenida dos Campos Elísios para que o as pessoas possam preencher o espaço, respeitando as regras de "distanciamento social" devido à Covid-19.

Lallement, que pediu aos adeptos para que se desloquem a pé para os Campos Elísios, afirmou que este tipo de dispositivo excecional está normalmente reservado e previsto para as noites de 31 de dezembro.

O ministro do Interior, Darmanin, disse, por seu lado, que "haverá manifestações de alegria", as quais "apenas têm de ser compatíveis" com a segurança pública e com as medidas implementadas devido à pandemia de Covid-19.

O governante, que foi inspecionar o dispositivo planeado e montado para a noite de domingo, sublinhou que "duas horas após o fim do jogo" o ajuntamento de pessoas estará totalmente proibido, havendo ordens para que os agentes policiais retirem os adeptos do local.

O perímetro da obrigatoriedade de uso de máscara será estendido durante a noite, serão montados "pontos de prevenção" 20 mil máscaras poderão ser distribuídas.

O dispositivo contará com a mobilização de três mil polícias, nomeadamente para a "segurança" das "lojas e estabelecimentos" comerciais da avenida dos Campos Elísios e 17 estações de metro serão fechadas, indicou ainda o prefeito da polícia de Paris.

No domingo à noite está agendada a transmissão televisiva da final da Liga dos Campeões no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain, com lotação limitada a cinco mil pessoas.

"Se tudo correr bem, na noite de segunda-feira também haverá uma concentração de apoiantes limitada a cinco mil participantes", acrescentou o prefeito da polícia.

Bayern Munique e Paris Saint-Germain disputam a final da maior prova de clubes europeus no domingo, às 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, ditando o sucessor dos ingleses do Liverpool, no ocaso de uma temporada afetada pela pandemia de Covid-19.