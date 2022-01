Canadá, Estados Unidos e México mais perto do Mundial do Qatar

Jonathan David © EPA

O Canadá, os Estados Unidos e o México ficaram na quinta-feira mais perto da fase final do Mundial de futebol de 2022, no Qatar, ao vencerem os seus encontros da nona jornada da zona CONCACAF de qualificação.

Na liderança da tabela, os canadianos jogaram fora e venceram as Honduras, que seguem no último lugar, por 2-0, graças a um autogolo de Denil Maldonado, logo aos 10 minutos, e um tento de Jonathan David, jogador do Lille, aos 73.

O médio Stephen Eustáquio, recentemente emprestado pelo Paços de Ferreira ao FC Porto até final da temporada, foi suplente não utilizado no conjunto canadiano, que procura a segunda presença no Mundial, depois das três derrotas de 1986.

A formação canadiana soma 19 pontos, contra 18 dos Estados Unidos, que, com o boavisteiro Reggie Cannon no banco, receberam e venceram El Salvador por 1-0, graças a um golo solitário de Antonee Robinson, defesa do Fulham, aos 52 minutos.

No terceiro lugar, com 17 pontos, segue o México, que teve ainda mais dificuldades em vencer, na Jamaica, onde perdia a 10 minutos do fim, apesar de estar a jogar contra 10 desde os 45+2 minutos, por expulsão do anfitrião Damion Love.

Já depois disso, aos 50 minutos, Daniel Johnson adiantou os jamaicanos, mas o México ainda logrou a reviravolta na parte final, com tentos de 'rajada' do suplente Henry Martin, aos 82 minutos, e Alexis Vega, aos 83.

Abaixo de Canada, Estados Unidos e México, nos três lugares de apuramento direto, segue, no quarto lugar, de acesso a um 'play-off' intercontinental, o Panamá (14 pontos), que deu um passo atrás, ao perder fora por 1-0 com a Costa Rica, quinta (12).

Entrado ao intervalo, o ex-'leão Bryan Ruiz foi o 'herói' dos costa-riquenhos, que precisavam de vencer para reentrar na corrida, ao marcar o único golo do encontro, aos 65 minutos.

Com cinco jornadas por disputar, Jamaica (sete pontos), El Savador (seis) e Honduras (três) só estão na corrida em termos matemáticos.