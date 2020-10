Candidatura de Bruno Costa Carvalho entregou lista para as eleições do Benfica

© Pedro Correia/Global Imagens

O movimento 'Todos P'lo Benfica', liderado pelo empresário Bruno Costa Carvalho, formalizou esta terça-feira de manhã no Estádio da Luz a entrega da lista candidata aos órgãos sociais do Benfica.

Os candidatos Bruno Filipe Costa (vogal efetivo do Conselho Fiscal), José Barão das Neves (presidência da Mesa da Assembleia-Geral) e Bernardo Crespo (vice-presidente da direção) entregaram a lista subscrita pela assinatura de sócios correspondentes a 12 mil votos.

Na receção da lista, a que foi atribuída a designação de letra C, esteve o secretário-geral João Salgado e o presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG), Virgílio Duque Vieira.

O movimento 'Todos P'lo Benfica' apresenta Barão das Neves para presidente da MAG, Pedro Martins para a presidência do Conselho Fiscal e Bruno Costa Carvalho como candidato à presidência da direção, para a qual concorreu já em 2009.

A alteração dos estatutos do Benfica, que passaram a exigir 25 anos consecutivos de sócio efetivo [com mais de 18 anos] para concorrer à presidência do clube, deixa Bruno Costa Carvalho, que tem menos anos de associado, à espera de uma resposta do presidente da AG.

"Abordámos esse tema, não houve uma recusa da lista. O que garantimos é que a lista vai a votos", disse Bruno Filipe Costa à agência Lusa, acrescentando que aguardam essa resposta e a validação dos cerca de 12 mil votos.

De acordo com os estatutos do clube, no seu artigo 58, dos atos eleitorais, compete ao presidente da AG dar "um prazo de quarenta e oito horas para a correção de qualquer deficiência na apresentação" das listas.

Segundo o candidato ao Conselho Fiscal, o presidente da MAG informará a lista e, caso seja inviabilizada a candidatura de Bruno Costa Carvalho, o que o empresário tem contestado, haverá alternativa, com Luís Miguel David como cabeça de lista.

Para as eleições do Benfica, agendadas para 30 de outubro, já formalizaram também as candidaturas para o quadriénio 2020-2024 o atual presidente, Luís Filipe Vieira, que lidera o clube desde 2003, e o gestor João Noronha Lopes.

O prazo para essa formalização termina hoje, dia em que ainda está também prevista a entrega da lista liderada pelo advogado e político Rui Gomes da Silva, que foi vice-presidente do Benfica entre 2009 e 2016.