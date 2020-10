Candidatura de Rui Gomes da Silva às eleições do Benfica formalizada na Luz

© Jorge Amaral/Global Imagens

Por Lusa/TSF 20 Outubro, 2020 • 19:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A candidatura às eleições do Benfica encabeçada pelo advogado e político Rui Gomes da Silva foi entregue no Estádio da Luz, confirmando um total de quatro candidatos à liderança dos 'encarnados'.

Rui Gomes da Silva, que foi vice-presidente do Benfica entre 2009 e 2016 e vai ser a 'cara' da lista D, não divulgou o número de sócios subscritores da sua candidatura, mas fonte da mesma assegurou que "superou bastante o número necessário".

De resto, a mesma fonte remeteu para sexta-feira a apresentação integral da lista, cujo lema de campanha é "O Benfica é nosso", adiantando que a formalização da candidatura foi feita por Ricardo Mexia, candidato a vice-presidente.

Horas antes, tinha sido o movimento 'Todos P'lo Benfica', liderado pelo empresário Bruno Costa Carvalho, a entregar na Luz a sua lista candidata aos órgãos sociais do Benfica, no dia em que termina o prazo para a formalização das candidaturas.

Para as eleições do Benfica, agendadas para 30 de outubro, já formalizaram também as candidaturas para o quadriénio 2020-2024 o atual presidente, Luís Filipe Vieira, que lidera o clube desde 2003, e o gestor João Noronha Lopes.