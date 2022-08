Fernando Pimenta vence primeira eliminatória e está nas finais de K1 1.000 metros em Munique

© Fernando Fontes/Global Imagens (arquivo)

Fernando Pimenta garantiu na manhã desta quinta-feira a qualificação para as finais de K1 1.000 metros nos Europeus de multidesportos em Munique, na Alemanha. O canoísta português venceu a série, com um tempo de 3.39,131, garantindo a única vaga direta para a final marcada para sábado.

Numa série na qual era claramente favorito, o vice-campeão do mundo geriu a prova, batendo o sérvio Bojan Zdelar, campeão da Europa sub-23 em 2019, por 1,733 segundos e o israelita Ilya Podpolnny, por 3,039.

O multimedalhado olímpico português tenta confirmar o favoritismo nos Europeus, assegurando também um lugar nas finais diretas de K1 500 e de K2 1.000, este em equipa com João Duarte.

A presença em finais diretas e semifinais constitui o principal objetivo dos canoístas portugueses, que esta quinta-feira se estreiam nos Europeus multidesportos de Munique.

A estreia da canoagem no programa dos campeonatos é mesmo o grande destaque do dia, que marca igualmente a estreia da ginástica masculina, num dia em que o atletismo e o ténis de mesa portugueses têm apenas um atleta em ação.

No ténis de mesa, aproximam-se as fases das decisões nas competições individuais, disputando-se hoje a segunda ronda (quadro de 32) feminina, em que Shao Jieni é a única mesatenista portuguesa em prova, ao defrontar a ucraniana Ganna Gaponova.

Também o atletismo tem uma 'descompressão' em relação a atletas portugueses, contando hoje apenas com a participação de Lorène Bazolo nas eliminatórias dos 200 metros.

Na estreia da ginástica artística masculina nos campeonatos, os ginastas lusos Joel Catarino, Filipe Almeida, Marcelo Marques, Guilherme Campos e José Nogueira competirão para ganhar experiência, de acordo com as palavras do seu treinador, José Augusto Dias.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto e do ciclista Iúri Leitão, no scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.

Programa para esta quinta-ferira dos portugueses (horas de Lisboa):

- Atletismo:

13:13: 200 metros femininos: Lorène Bazolo.

- Canoagem:

Eliminatórias:

- 500 metros:

11:20 K1 Fernando Pimenta.

11:10 K1 Teresa Portela.

14:20 K2 João Ribeiro/Messias Baptista.

14:00 K2 Francisca Laia/Joana Vasconcelos.

10:55 C1 Hélder Silva.

13:40 C2 Marco Apura/Bruno Afonso.

- 1000 metros:

08:35 K1 Fernando Pimenta.

10:19 K2 Fernando Pimenta/João Duarte.

Paracanoagem:

14:40 KL1 Alex Santos.

14:40 KL1 Floriano Jesus.

- Ginástica artística:

12:53: Qualificação masculina - Joel Catarino, Filipe Almeida, Marcelo Marques, Guilherme Campos e José Nogueira.

- Ténis de mesa:

09:50: Quadro de 32 singulares femininos / Shao Jieni, Por - Ganna Gaponova, Ucr.

Singulares masculinos e femininos, eliminatórias.