Canoísta Kevin Santos garante final de K1 200 metros

O canoísta Kevin Santos agarrou esta sexta-feira uma das três vagas diretas para a final de K1 200 metros dos europeus de Munique, Alemanha, após garantir o terceiro lugar na sua série.

Numa prova em progressão, depois de uma largada menos bem conseguida, o português, com uma ponta final mais forte, concluiu o desafio em 36,034 segundos, a 546 milésimos de segundo do sueco Petter Menning, vice-campeão do Mundo, e do letão Robert Akmens, quarto em Halifax.

Nos mundiais do Canadá, há duas semanas, Kevin foi sexto.

A regata das medalhas do K1 200 metros realiza-se no domingo, às 13:11, horas de Lisboa.

Minutos antes, também Teresa Portela tinha assegurado o acesso direito à final de K1 200, tal como Hélder Silva em C1 200.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro qu Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.