Capitão do Sporting "teletransportado" para a academia de Viana do Castelo

A noite desta sexta-feira foi de surpresa na Academia do Sporting de Viana de Castelo. Um holograma em tempo real do capitão da equipa de futebol do Sporting Clube de Portugal, Sebastián Coates, foi "teletransportado" para aquela cidade e surpreendeu pequenos jogadores antes do treino. As crianças dos 9 aos 11 anos de idade vibraram com a presença virtual do ídolo.

"É o Coates", exclamou um dos jogadores, logo seguido pelos colegas, que começaram a cumprimentar a figura de Coates com olás em "castelhano". A comunicação não foi imediata e os mais pequenos foram rindo com a situação. "Cá para mim isto é fake", atirou um deles. Até que, finalmente, o capitão lá conseguiu estabelecer contacto. "Olá, boa noite. Desculpem interromper o vosso treino. Sei que são todos sportinguistas", disse, interrompido pelos mini-adeptos presentes que fizeram rir Sebatián ao dizer em uníssono "eu sou, eu sou...".

"Queria enviar um forte abraço a todos. Sei que muitos sonham ser jogadores, portanto, dediquem-se muito a esse sonho, desfrutem a jogar, treinem todos os dias, da melhor maneira e ouçam os vossos treinadores", continuou, desejando: "Espero que um dia possam estar em Alvalade a jogar pelo Sporting".

O entusiasmo sportinguista tomou conta dos atletas de Viana do Castelo.

"Gostei muito. Não estava nada à espera desta surpresa", comentou Afonso, que gostava ter perguntado a Coates "quem foi o melhor atacante que jogou contra ele. Já Lucas, que sonha dedicar-se ao futebol no futuro, contou que já esperava ser surpreendido "por um grande jogador do Sporting". "Tinham-me dito que ia aparecer alguém que está conectado ao futebol e como nós estamos no Sporting, era muito provável que fosse do clube", disse, rindo quando lhe referiram que "podia ser o Cristiano Ronaldo". "Isso é que era. Gostava, mas também muito que fosse o Coates", comentou.

A ideia de "teletransportar" Sebastián em 5G para uma palestra motivacional aos jogadores da Academia do Sporting de Viana de Castelo, foi da NOS, em parceria com o próprio clube.