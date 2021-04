Capitão Sergio Ramos é o segundo caso positivo no Real Madrid numa semana

O futebolista internacional espanhol Sergio Ramos © Juanjo Martin/EPA

Por Lusa 13 Abril, 2021 • 11:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista internacional espanhol Sergio Ramos, capitão e defesa do Real Madrid, está infetado com o coronavírus, informou esta terça-feira o clube espanhol.

"O nosso jogador Sergio Ramos testou positivo no último teste efetuado à Covid-19", indicou em comunicado o Real Madrid, que já não podia contar na quarta-feira com o jogador frente ao Liverpool, devido a uma lesão no gémeo da perna esquerda.

Sergio Ramos é o segundo caso de infeção no Real Madrid no espaço de uma semana, depois de um teste positivo também do central Raphael Varane na última terça-feira, obrigando Zidane a formar uma dupla de centrais com Éder Militão e Nacho González.

O Real Madrid visita na quarta-feira o Liverpool, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com uma vantagem de 3-1 trazida do primeiro jogo.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2 937 355 mortos no mundo, resultantes de mais de 135,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19