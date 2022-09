Carapaz bisa à frente de ataque de Roglic que quebra Evenepoel na Vuelta

© Javier Lizon/EPA

O ciclista equatoriano Richard Carapaz (INEOS) venceu este sábado pela segunda vez na Volta a Espanha, ao conquistar a 14.ª etapa em que o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) atacou e 'quebrou' o líder, o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl).

Carapaz, que já tinha vencido a 12.ª etapa, cumpriu os 160,3 quilómetros entre Montoro e a Sierra de La Pandera em 4:09.27 horas, oito segundos mais rápido do que o colombiano Miguel Ángel López (Astana), segundo, e o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), terceiro.

Nas contas da geral, o português João Almeida (UAE Emirates), que foi quarto na tirada, a 27 segundos, subiu a sétimo no dia em que o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) cedeu e viu a liderança ser encurtada, com Roglic agora a 1.49 minutos, no segundo posto, e o espanhol Enric Mas (Movistar) a 2.43, em terceiro.

A etapa de hoje serviu para comprovar a 'humanidade' de Evenepoel, que até aqui tinha dominado o pelotão dia após dia, do contrarrelógio às montanhas, sofrendo um dia mau em que Roglic aproveitou da melhor forma.

O esloveno, que venceu as últimas três edições, quase apanhava a 'Locomotiva de Carchi', que integrou a fuga do dia e mostrou ter pernas para mais, enquanto corredor 'livre' -- já está anunciada a saída da INEOS, que hoje até 'puxou' no grupo perseguidor do campeão olímpico.

Aos 26 anos, mostrou a razão pela qual venceu a Volta a Itália em 2019 e pela qual a EF Education-Easy Post o contratou -- um ritmo muito alto na alta montanha, que hoje lhe valeu a segunda vitória em três dias, com um ataque nos últimos quatro quilómetros, dentro da ascensão final.

As atenções estiveram viradas para a luta pela geral, numa subida em que, em 2003, o espanhol Alejandro Valverde (Movistar) se impôs aos favoritos -- o 'veterano' retira-se este ano, mas hoje esteve discreto.

O ataque de 'Rogla' deixou Evenepoel para trás, numa fase da ascensão a La Pandera em que os candidatos se iam 'espalhando' pela estrada, e desde logo se percebeu que o belga perderia muito tempo no dia de hoje.

Motivados, tanto Roglic como Miguel Ángel López aumentaram a cadência e quase apanhavam Carapaz na frente, 'contentando-se' com tirarem cerca de 50 segundos ao líder, seguidos de um João Almeida 'surpreendente'.

O português esteve 'desaparecido' das imagens televisivas até cortar a meta, enquanto Evenepoel ainda perseguia, ao lado do espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates), o azarado do dia, ao ter de trocar de bicicleta já nos últimos quilómetros.

Contas feitas, López subiu a sexto e Almeida a sétimo, por troca com o neerlandês Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe), e o luso segue agora a 6.49 minutos de Evenepoel, que terá novo 'teste de fogo' no domingo, na subida à Sierra Nevada.

O belga 'penou' os últimos quatro quilómetros, quando Roglic assumiu a frente após o trabalho da equipa a endurecer o ritmo, ao perseguir os rivais pela vitória final que seguiam na frente, que não conseguiu alcançar.

Nelson Oliveira (Movistar) cedeu hoje quatro posições na geral, para 35.º, enquanto Ivo Oliveira (UAE Emirates) segue agora em 140.º.

No domingo, a 15.ª etapa liga Martos à Sierra Nevada em 152,6 quilómetros, com nova chegada em alto a testar as aspirações dos candidatos à vitória final.