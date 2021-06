Carlo Ancelotti é o novo treinador do Real Madrid

© Javier Lizon/EPA

O italiano Carlo Ancelotti está de regresso ao Real Madrid para treinar a equipa principal do clube nas próximas três temporadas, anunciaram esta terça-feira os madrilenos. O treinador de 61 anos, que ganhou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid durante a primeira passagem pelo clube, entre 2013 e 2015, assina o novo contrato e é apresentado oficialmente esta quarta-feira.

Ancelotti estava nos ingleses do Everton desde dezembro de 2019 e, citado pelo site do clube, agradeceu o "tremendo apoio que todos me deram".

"Embora tenha desfrutado de estar no Everton, foi-me apresentada uma oportunidade inesperada que acredito ser o passo certo para mim e para a minha família nesta altura", acrescentou.

O clube inglês anunciou que vai "iniciar imediatamente o processo de nomeação de um novo treinador" e que vai divulgar "novidades no devido tempo".

O Real Madrid venceu a Liga dos Campeões três vezes sob o comando de Zidane, mas terminou a campanha de 2020-21 sem um único troféu e com um segundo lugar na La Liga, atrás do rival da cidade, o Atlético de Madrid.

Os gigantes espanhóis foram eliminados da Champions pelo eventual vencedor, o Chelsea, nas meias-finais.