Carlos Alcaraz avaliado pelo FC Porto

Carlos Alcaraz tem o perfil que os dragões procuram, segundo o jornal O JOGO, para colmatar as saídas de Fábio Vieira para o Arsenal e de Vitinha para o PSG. O meio campo do FC Porto está desfalcado e o treinador Sérgio Conceição começou a fazer pedidos à direção dos dragões para sondar o mercado e encontrar um jogador que possa oferecer garantias imediatas.

O jovem médio centro joga preferencialmente como "box-to-box", e consegue oferecer consistência ofensiva e defensiva. Também joga na meia direita e em zonas mais adiantadas do centro do terreno, onde se destaca pelas mudanças de velocidade que dá ao jogo.

Carlos Alcaraz já é um jogador titular no Racing Avellaneda, ao qual está ligado até 2026, com uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros. Recentemente, o Milan tentou oferecer 12 milhões de euros para comprar o passe do jogador, mas a proposta foi rejeitada.