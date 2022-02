Carlos Carvalhal quer vencer na Moldávia e decidir eliminatória em Braga

© Hugo Delgado/Lusa

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, disse esta quarta-feira querer vencer o Sheriff, na quinta-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos da Liga Europa de futebol, considerando que a eliminatória será decidida em Braga.

Questionado sobre o facto de o adversário não jogar desde dezembro do ano passado, devido à paragem de inverno das competições internas, só retomadas este mês, poder ter influência na eliminatória, o treinador alertou para a qualidade do Sheriff e referiu que o Sporting de Braga tem de fazer o seu jogo.

"Só depois saberemos. Temos de fazer o nosso jogo, sermos ambiciosos, organizados e com os olhos na baliza adversária. Queremos vencer, sabendo que será um adversário difícil, fez sete pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões. O efeito surpresa já desapareceu e o respeito é muito grande. Temos um conhecimento razoável da equipa, porque já não jogam desde início de dezembro, e muita vontade de ir a jogo e vencer", disse.

O Sporting de Braga já foi eliminado das taças da Liga e de Portugal, competições em que atingiu as finais na época passada, tendo mesmo vencido a última, mas Carlos Carvalhal recusa que a Liga Europa possa assumir outro valor por isso.

"De forma alguma. Olhamos para todos os jogos para tentar vencer. Só ganhámos em Alvalade [Sporting], no Dragão [FC Porto, na época passada] ou Luz [na época passada], porque quisemos ganhar. E vencemos outros jogos importantes. Na Liga Europa vamos querer fazer o mesmo, seja qual for o adversário. Esse é o padrão desde que ingressámos no clube", disse.

Carlos Carvalhal destacou ainda que o Sheriff venceu em casa do Real Madrid na fase de grupos da Champions, pelo que "não se pode fazer a pergunta" se os minhotos vão "resolver aqui a eliminatória".

"[O Sheriff] Não tem nome, mas tem competência. Ambas as equipas têm a ambição de passar à próxima fase, o Sheriff, alicerçado também no que fez na Champions, pensa com legitimidade que pode passar, mas nós acreditamos muito em nós, na qualidade do nosso jogo. A eliminatória vai ficar decidida em Braga. Queremos, se possível, garantir uma vantagem, mas em Braga será um jogo altamente disputado. Os nossos adeptos podem ser determinantes na eliminatória", disse.

Já Castro referiu ser "um jogo importantíssimo" e frisou a vontade da equipa minhota em seguir em frente, lembrando que o Sporting de Braga "tem habituado as pessoas a chegar longe na Liga Europa".

"Queremos passar esta eliminatória, o foco está em ganhar o jogo de amanhã [quinta-feira] e levarmos já uma vantagem para nossa casa", disse.

O médio, de 33 anos, disse que os jogadores do Sporting de Braga estão "motivadíssimos".

"Adoramos este tipo de jogos, estamos confiantes, alguns jogadores, se calhar, é primeira vez que estão na Liga Europa e estão felizes e motivados", referiu.

Castro revelou que a equipa tem um "conhecimento geral bom" do Sheriff, "principalmente do meio-campo para a frente, pois são os mesmos jogadores que jogaram no Santiago Bernabéu [com o Real Madrid], contra o Inter, que deixaram o Shakhtar Donetsk de fora.

"Na defesa é um pouco entrar no desconhecido porque houve algumas alterações no plantel", notou.

Também Castro aludiu ao eventual menor ritmo da equipa moldava, considerando que se o Sporting de Braga entrar bem no jogo, isso pode ser "uma vantagem".

"Vamos tentar imprimir um ritmo elevado, porque acreditamos que isso poderá beneficiar-nos. Mas vamos entrar um pouco no desconhecido porque não jogam há muito tempo, também podem estar com fome de bola", disse.

Sporting de Braga e Sheriff defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio do Sheriff, em Tiraspol, jogo que será arbitrado por Danny Makkelie, dos Países Baixos.

