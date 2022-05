Carlos Carvalhal termina ligação com o SC Braga

© Hugo Delgado/Lusa

Carlos Carvalhal não vai renovar contrato com o SC Braga. Num comunicado, publicado esta segunda-feira, o clube minhoto anunciou que o técnico "cessa a sua ligação ao clube."

Segundo os arsenalistas, "não obstante a vontade previamente transmitida a Carlos Carvalhal com vista à continuidade do trabalho desenvolvido", o mesmo comunicou "que pretende encerrar o ciclo no SC Braga e abraçar novos projetos desportivos."

Em duas temporadas com o emblema bracarense, o técnico, que chegou do Rio Ave, conquistou uma Taça de Portugal, feito que terá "lugar cativo na galeria de feitos" do clube.

"A gratidão é a memória do coração".

Obrigado por tudo, Mister Carlos Carvalhal



Comunicado oficial https://t.co/jJ2nDGvPkBhttps://t.co/eJduCScD4a - SC Braga (@SCBragaOficial) May 16, 2022

"O SC Braga agradece a Carlos Carvalhal todo o trabalho e dedicação colocado ao serviço do Clube, enaltecendo a atitude profissional como sempre encarou as suas tarefas na liderança da equipa principal", conclui o comunicado.

Os bracarenses terminaram a temporada de 2021/22 em quarto lugar da I Liga, com 65 pontos conquistados em 34 jornadas.