Carlos Queiroz esteve no Dragão para ver portistas Matheus Uribe e Luis Díaz

Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia © Mahmoud Khaled/EPA

Por Lusa 27 Fevereiro, 2020 • 21:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O selecionador da Colômbia, o português Carlos Queiroz, foi um dos espetadores do jogo FC Porto-Bayer Leverkusen, no Estádio do Dragão, onde se deslocou esta quinta-feira para observar os jogadores portistas Matheus Uribe e Luis Díaz.

"Sim, vim ver os dois jogadores. Estão entre os possíveis convocáveis. Temos uma lista de 35 jogadores, quase três por posição. Esta semana, comunicaremos aos clubes os jogadores que queremos chamar para os jogos de março", afirmou, em declarações à agência EFE, antes do início da partida no Estádio do Dragão.

Uribe e Luis Díaz foram titulares na equipa orientada por Sérgio Conceição, sendo que o extremo acabou mesmo por se lesionar na primeira parte do jogo da segunda mão dos 16 avos de final, que os dragões perderam por 3-1.

A Colômbia vai defrontar a Venezuela, treinada por José Peseiro, e o Chile, em 26 e 31 de março, respetivamente, no apuramento sul-americano para o Mundial2022. Queiroz confessou ainda que a seleção colombiana tem como grande objetivo a curto prazo atingir a final da Copa América2020. A prova vai decorrer na Colômbia e na Argentina, entre 12 de junho e 12 de julho, sendo que a final será disputada em Barranquilla.