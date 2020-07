Carlos Xistra despede-se em lágrimas dos relvados

© Miguel Pereira/Global Imagens

O árbitro Carlos Xistra despediu-se esta segunda-feira dos relvados com lágrimas no encontro entre o FC Porto e Moreirense, da 33.ª jornada da I Liga de futebol.

O árbitro, de 46 anos, acabou o encontro e tirou a camisola, trazendo por baixo outra com uma mensagem: "Obrigada família e amigos".

Xistra, visivelmente emocionado, com muitas lágrimas à mistura, foi cumprimentado e abraçado por vários elementos de ambas as equipas, trazendo ainda mais emoção ao momento que dita o fim da carreira do árbitro.

O FC Porto, campeão nacional, goleou o Moreirense, por 6-1, numa partida da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.