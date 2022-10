Caro Benfica, seja bem vindo à Mata encantada onde também mora uma equipa invicta

Tal como o Benfica, o Caldas SC ainda não perdeu esta temporada. Na memória de grande parte do plantel ainda está a epopeia na Taça de Portugal de 2017/2018, quando a equipa perdeu apenas nas meias-finais, diante do Aves. Faltou jogar com um dos grandes do futebol português.

Para receber o Benfica há também uma novidade no Campo da Mata, um cuidado especial por parte do Caldas Sport Clube. Um novo relvado instalado em contrarrelógio, colocado a uma segunda-feira, antes do primeiro treino da semana, à vista de todos, sócios, jogadores, equipa técnica. A cinco dias de receber o líder invicto da 1ª liga, os jogadores sabem que, até à hora do jogo, a um sábado à noite, ninguém pode pisar aquele relvado. Mas se é esse o preço a pagar, então está tudo bem, garante o defesa/médio Diogo Clemente.

Diogo Clemente recorda o percurso histórico do Caldas na Taça de Portugal, num olhar sobre as bancadas do estádio 00:00 00:00

"Lembro-me que o clube fez um grande esforço para que os jogos se realizem aqui na mata em 2018, tal como está a acontecer hoje para podermos receber o Benfica. Enquanto jogador, isso é muito gratificante", explica Diogo Clemente, lateral esquerdo ou médio, um dos jogadores presentes na caminhada histórica do clube - então no Campeonato de Portugal - na Taça de Portugal de 2017/2018. Um percurso que só terminou nas meias-finais.

Desde então, os muros que cercam as bancadas do Campo da Mata estão pintados de branco, as bancadas de negro, ladeadas por faixas amarelas. São as cores que o estádio do Caldas Sport Clube assumiu antes dos jogos decisivos em Caldas da Rainha, depois de eliminar Académica de Coimbra, Farense e Arouca a jogar no estádio a que chamam, "mata encantada".

Ouça aqui a reportagem 00:00 00:00

Nove jogadores continuam ao serviço do clube. O treinador é o mesmo, tal como o presidente e a maioria da direção. "Ainda hoje me arrepio ao falar disso. É, sem dúvida, a melhor memória que tenho do futebol". Diogo Clemente deixou o Caldas após essa temporada [aventuras na UD Oliveirense, Arouca e Estrela da Amadora], mas regressou à cidade e ao clube alvinegro.

"Sabemos que na mata tudo pode acontecer. Esta é a mata encantada, com o nosso público, as bancadas cheias, muito público a tentar ver o jogo, nem que seja em cima das árvores, como já vimos noutros momentos. Vamos tentar voltar a fazer história nesta cidade e neste estádio mágico", acredita Diogo Clemente. Um cenário a repetir, desta vez contra o Benfica.

Um grande em Caldas da Rainha, finalmente

Paulo Inácio tem 39 anos, os últimos nove da carreira passados ao serviço do Caldas SC. Vibrou como um jovem com o sorteio da Taça de Portugal e com as sortes do clube. "Ao assistir ao sorteio, claro que as memórias daquele ano nos vieram à cabeça. Pensávamos que era algo que já não se ia repetir. Casa cheia, com certeza. Vai ser mais uma noite mágica".

"Continuam cá nove jogadores desde aquela temporada das meias-finais. Este é um clube que trata bem os atletas, isso é importante", resume o médio. "Nesta altura, o jogador que vem para o Caldas fala desse percurso".

Para o jogo com o Benfica, há uma expectativa controlada. "Esperemos que aconteça taça. Mas, sobretudo, esperamos que a malta das Caldas se divirta. Há muitos anos que não jogava aqui um dos grandes do futebol português. "Também sabemos que nos anos 50 o Benfica já perdeu aqui, alguns de nós já fizemos umas pesquisas (risos)", lembra Paulo Inácio.

Paulo Inácio e o jogo com o Benfica 00:00 00:00

Em 1958, o Caldas jogava na 1ª divisão do futebol português e recebeu o Benfica no Campo da Mata. Uma vitória por 3-2, num jogo onde esteve a perder por 2-0. Um capítulo dourado da história do clube da cidade. "Já sabia dessa história, que o Caldas já tinha ganho uma vez ao Benfica", lembra o atual capitão, Thomas Militão, defesa central.

Militão está no Caldas Sport Clube desde 2001. Com 30 anos, é agora o capitão de equipa. "É um sonho cumprido. Quando era miúdo, lembro-me que o Benfica veio jogar na pré temporada com o Caldas, aqui na mata. Eu entrei de mão dada com um jogador do clube. Lembro de que, na altura, entre colegas brincávamos, "um dia havemos de jogar aqui com o Benfica"".

Ao olhar para o relvado, Thomas assume a ambição do balneário. "Não nos vamos acanhar, vamos fazer o nosso jogo", garante. "Sou o único da minha geração (1992) que aqui continua. Para mim significa muito, não só entrar com a braçadeira em campo, mas sobretudo poder receber, aqui nas Caldas, um clube desta dimensão".

Thomas Militão recorda o dia em que entrou em campo diante do Benfica, de mão dada a um jogador 00:00 00:00

Um choque de realidade, com vídeos para ver noite dentro

José Vala tem 50 anos. O treinador está há sete anos consecutivos na liderança da equipa principal. Já antes havia passado pelo Caldas, como jogador, treinador e técnico-adjunto. "Sonhamos com a possibilidade de ganhar ao Benfica, é verdade. Sonhar não paga imposto. O nosso trabalho centra-se nessa pequena percentagem de possibilidades", garante.

Professor de educação física, José Vala trabalha para o município vizinho de Óbidos. Como ele, toda a equipa técnica, seis pessoas, têm outras profissões para além do futebol. Esta é também a condição da esmagadora maioria dos jogadores do plantel da equipa que lidera a zona sul da Liga 3.

"Somos uma equipa técnica amadora. Estou a chegar a estas horas (18h33, menos de meia hora antes do treino) porque venho do meu trabalho. Esta semana a equipa técnica teve de fazer a primeira reunião online, através da Dropbox. Preparamos a semana assim. Quanto ao adversário, já está em análise", explica José Vala.

O técnico recebe a TSF na sua sala de trabalho, ao lado do balneário. É segunda-feira, faltam cinco dias para o jogo. É preciso fechar a porta para que o ruído das máquinas que colocam o novo relvado não se intrometa na conversa. "No meu trabalho, tenho um seminário enorme para organizar esta semana, tenho estado muito preocupado com isso. Mas agora, à noite, quando sair do treino, vou ver a análise do adversário. Ainda tenho de ir ver o que o Rui Oliveira [técnico adjunto] descobriu do adversário (risos)".

José Vala, o treinador do Caldas, e a semana de (muito) trabalho para a equipa amadora antes de receber o Benfica 00:00 00:00

"Mudou muita coisa. Desde logo a programação dos treinos, estivemos uma semana inteira sem poder ir ao relvado, a treinar em sintético, no campo aqui ao lado, treinar apenas em meio campo". José Vala e os jogadores têm de atravessar a estrada e passar para o sintético da Quinta da Boneca, campo de treino e jogo dos escalões de formação do clube. E como os horários de treino estão limitados ao início da noite, a equipa principal divide o relvado, durante os treinos, com a formação.

Sobre o adversário sobram adjetivos já gastos por muitos adversários. José Vala simplifica. "Não só é o primeiro classificado mas também o conjunto em melhor forma em Portugal", comenta sobre o Benfica. "Esperamos um Benfica muito pressionante, a tentar ganhar a bola alto. Mas houve um lance do jogo com o Rio Ave em que saíram muito bem da pressão e chegaram ao golo. Não sei se vamos ter a capacidade para arriscar tanto. Mas nós podemos perder o jogo, mas se perdermos, vai ser jogando o nosso jogo. Uma equipa que quando tem bola gosta de jogar com ela, mas também é capaz de sair para as transições".

Não é difícil motivar os jogadores nesta semana. Muitos ainda se recordam das enchentes no Campo da Mata em 2018. "Grande parte do grupo lembra-se daquilo que se passou em 2017/2018. Foram os melhores momentos que já passamos no futebol. Para além de recordar esses momentos, vamos poder desfrutar do jogo".