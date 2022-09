Carro com família de Sérgio Conceição apedrejado no Dragão

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Miguel Riopa/AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 14 Setembro, 2022 • 09:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A família de Sérgio Conceição viveu momentos de aflição, esta terça-feira, a seguir à derrota do FC Porto frente ao Club Brugge, quando o carro onde seguia a mulher e dois filhos do treinador foi apedrejado.

Liliana Conceição, mulher do treinador, deixou o Estádio do Dragão com os filhos Rodrigo, de 22 anos, e José de sete anos, e quando passava com a viatura pela zona do Museu do FC Porto, um grupo de adeptos apedrejou o carro enquanto dirigia insultos, avançou o jornal Record, um incidente já confirmado pela TSF junto da PSP.

As pedras partiram os vidros do carro e atingiram a mulher de Sérgio Conceição, bem como Rodrigo Conceição que já integra o plantel principal dos dragões.

O jornal Record acrescenta que o treinador do FC Porto ficou a par desta situação ainda no interior do Estádio do Dragão, e que, apesar da revolta provocada por este episódio, Sérgio Conceição vai estar hoje no Olival, para orientar mais uma sessão de trabalho e começar a preparar o jogo de sábado com o Estoril a contar para 7.ª jornada da Primeira Liga.