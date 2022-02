Cartão vermelho da imprensa desportiva. No jogo entre FCP e Sporting ninguém sai bem na fotografia

Vergonha" é a palavra que percorre toda a imprensa desportiva deste sábado © Ivan Del Val/Global Imagens

Por José Milheiro 12 Fevereiro, 2022 • 13:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cartão vermelho da imprensa desportiva e um cenário em que ninguém sai bem na fotografia. É assim que os jornais retratam os acontecimentos da última noite, no estádio do Dragão.

"Vergonha" é a palavra que percorre toda a imprensa desportiva deste sábado, após as cenas que marcaram o final da partida entre o FC Porto e o Sporting, pontuado por cartões vermelhos, pelo menos, e quatro agressões a jogadores. O relvado tornou-se um "campo de batalha", e o jogo acabou empatado a dois golos. "Um Clássico Quente, Resultado Morno", adianta o título do jornal O Jogo desta manhã. "Tóxico", grita a Bola. "Vergonha", exclama o Recorde.

Os três jornais desportivos desta manhã são taxativos, e sublinham que, no futebol português, o barril de pólvora explodiu, mas vai ficar tudo bem, porque quem tem "obrigação" de agir - a Liga e a Federação - assobia para o lado.

Ouça a explicação. 00:00 00:00

Jorge Maia, diretor-adjunto do jornal O Jogo, defende que a intervenção de Frederico Varandas faz adivinhar o aumento da agressividade no discurso oficial dos dois clubes para o resto da temporada, com inevitáveis reflexos dentro e fora de campo, e essa é a "pior" notícia de todas.

No editorial, a Bola defende que a "bestialidade ofuscou a genialidade", devido à "imensa luta tribal" no final do jogo. Culpa dos jogadores, que se excederam na pantomina, culpa dos ocupantes dos bancos de suplentes, que continuam a comportar-se como se estivessem na bancada, culpa dos árbitros que não sabem segurar um jogo, vaticina o jornal.

O Recorde escreve que o sucedido no clássico do Dragão tem de fazer soar bem alto as sirenes de quem manda no futebol em Portugal. Com "zero respeito" pelos adversários, pelo público e pela competição, o que aconteceu após o apito final já não é só vergonha, é "criminoso", ainda para mais com os clubes a envolverem-se num "bate-boca boçal". Frederico Varandas foi à sala de imprensa disparar acusações e recebeu como resposta insultos de uma conta de Twitter oficial do Futebol Clube do Porto, "e o mais triste de tudo é que sabemos que isto não vai ficar por aqui", pode ler-se na publicação.