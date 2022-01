"Dezembro foi realmente penoso." Rui Costa justifica saída de Jesus

Rui Costa, presidente do Sport Lisboa e Benfica © Filipe Amorim/Global Imagens

O presidente do Benfica, Rui Costa, assume que a derrota em casa frente ao Sporting foi determinante para criar um ambiente pouco favorável a continuidade do treinador Jorge Jesus, que acabou por deixar o clube encarnado.

"O mês de dezembro é realmente penoso, apesar de termos consigo a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões... Mas em dezembro tivemos três derrotas pesadíssimas com os nossos rivais. E não foi o perder, foi a forma como perdermos, foi isso que chocou mais os adeptos, uma das derrotas em nossa casa, a primeira, com o Sporting, que criou um ambiente à volta da equipa e do Jorge Jesus que não estava favorável", afirma o líder encarnado, que confirma que houve um desentendimento entre Pizzi e o treinador.

"Houve de facto um desentendimento entre o Pizzi e o Jorge Jesus, inclusive entre um jogador e um treinador que se dão muito bem, que já tinham trabalhado juntos".

Rui Costa diz que não foi Pizzi que despediu o treinador porque isso só aconteceria se o treinador tivesse uma mentalidade muito fraca, confirmando que "houve esse desentendimento no qual a equipa mostrou apoio a Pizzi".

O presidente do Benfica explica ainda porque é que Jorge Jesus saiu antes do jogo com o FC Porto, para o campeonato, e porque não comentou publicamente a situação.

"Não quis criar mais atrito à volta da situação e quis deixar a equipa preparar-se no melhor ambiente possível para o segundo jogo com o FC Porto, para o campeonato. Para mais, com a entrada de outro treinador, não queria desviar o foco. Portanto, posso dizer de forma clara que não foram os jogadores que despediram o treinador, não foi o treinador que foi contra os jogadores, foi uma sequência de episódios que levou ao momento a que chegámos, de uma forma muito cordial e honesta, como sempre tivemos, acharmos que a partir daquele momento seria muito difícil fazer um bom trabalho."

Cartão Vermelho? "Estou de consciência tranquila"

O presidente do Benfica considera "extremamente exagerado a feira mediática à volta do processo Cartão Vermelho em que o principal visado é o ex-líder das águias, Luís Filipe Vieira.

"Estive, estou e estarei sempre de consciência tranquila. Custa-me estar sempre a recordar tudo o que fiz pelo Benfica. O Benfica não me deve nada, mas custa-me cada vez que este processo vem à baila ter que recordar o meu passado neste clube", acrescentando que "é curioso que estas coisas vêm sempre à baila quando o Benfica não está bem em termos desportivos".

Em relação às assinaturas, Rui Costa diz que "assina como administrador". "Isso não significa que de conluio ou que soubesse de qualquer coisa que fosse. Teria de ser uma pessoa muito burra para prescindir do que era meu por direito para ajudar outras pessoas", conclui.

O presidente do Benfica reitera a confiança em Domingos Soares de Oliveira, o administrador da SAD encarnada: "Eu disse antes das eleições que contava com ele e assim será. É outro nome visado mas confio na pessoa, não tenho razões para não o fazer. Apesar de tudo o que se tem dito tem feito um excelente trabalho no Benfica."