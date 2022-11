Carteiro Bruno cola selo dos oitavos. As imagens da vitória de Portugal frente ao Uruguai

Por Clara Maria Oliveira 28 Novembro, 2022 • 23:05 Partilhar este artigo Facebook

O Lusail Iconic Stadium encheu-se, com mais de 88 mil pessoas para receber o encontro entre Portugal e o Uruguai. A equipa das quinas levou a melhor no duelo frente à albiceleste, num jogo que contou com uma visita de um invasor, que usava uma camisola com as inscrições "salvem a Ucrânia", na frente, e "respeito pelas mulheres iranianas" nas costas, enquanto empunhava uma bandeira com as cores do arco-íris, de apoio à causa LGBTIQA+.

Portugal tornou-se esta segunda-feira a terceira seleção a garantir um lugar nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2022, ao vencer o Uruguai por 2-0, em encontro da segunda jornada do Grupo H, disputado em Lusail.

Depois de duas assistências no primeiro jogo (3-2 ao Gana), Bruno Fernandes marcou os golos que, aos 54 minutos e, de penálti, aos 90+3, selaram o triunfo da formação das 'quinas', que se juntou nos 'oitavos' a França e Brasil.

Na classificação do Grupo H, Portugal soma agora seis pontos, ficando a um de garantir a vitória no agrupamento, contra três do Gana e um de Uruguai e Coreia do Sul, que perdeu hoje por 3-2 com os africanos e defronta a seleção lusa na sexta-feira.