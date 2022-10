Casa Pia dá a volta ao Marítimo e sobe ao quarto lugar da I Liga

© Homem de Gouveia/Lusa

Por Lusa 03 Outubro, 2022 • 22:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Casa Pia subiu esta segunda-feira ao quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao impor-se por 2-1 na visita ao Marítimo, último classificado, no jogo que encerrou a oitava jornada da prova.

Xadas adiantou os madeirenses, aos 11 minutos, mas Clayton Silva, aos 18, e Leonardo Lelo, aos 71, de grande penalidade, operaram a reviravolta dos gansos, num encontro no qual as duas formações terminaram reduzidas a dez elementos, por expulsões de Zolotic (45+3), nos lisboetas, e Vitor Costa (67), nos insulares.

O Casa Pia aproveitou as derrotas de Boavista e Portimonense para subir ao quarto posto, com 17 pontos, apenas menos dois do que FC Porto e Sporting de Braga, segundo e terceiro, respetivamente, enquanto o Marítimo mantém-se como única formação da I Liga sem qualquer ponto e no último lugar, após averbar o oitavo desaire no mesmo número de partidas.