Casa Pia vence em Guimarães e sobe ao sétimo lugar da I Liga

O Casa Pia somou esta segunda-feira a segunda vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, ao surpreender na visita ao Vitória de Guimarães, por 1-0, em jogo da quarta jornada da prova.

Um golo do japonês Takahiro Kunimoto, logo aos sete minutos, consumou o triunfo dos lisboetas, que, assim, impuseram a segunda derrota consecutiva aos minhotos e subiram ao sétimo lugar, com os mesmos sete pontos de Estoril Praia, quinto, e Desportivo de Chaves, sexto.

Já os vitorianos seguem na oitava posição, com seis pontos, tendo desperdiçado a oportunidade de igualar Benfica (tem menos um jogo), FC Porto e Portimonense, que dividem o segundo posto, todos com nove pontos, atrás do líder Sporting de Braga, que tem dez.