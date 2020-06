Casas de jogadores e treinador do Benfica vandalizadas com ameaças

Exterior de casa de Pizzi © DR

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 05 Junho, 2020 • 11:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Algumas casas de jogadores do Benfica foram vandalizadas com grafitis esta madrugada, no rescaldo do jogo Benfica-Tondela, que terminou com um empate sem golos. Uma das casas alvo do ataque terá sido a de Pizzi, onde, no exterior, foi pintada a frase "Pizzi filho da p... 'tás avisado".

A Tribuna Expresso apurou que as suspeitas da PSP recaem sobre elementos com ligações aos No Name Boys. A TSF já confirmou os atos de vandalismo dirigidos a casas de jogadores e do treinador do Benfica.

Na mesma noite, um dos autocarros da equipa foi apedrejado e Weigl e Zivkovic ficaram feridos a caminho do Seixal.

De acordo com uma fonte do Benfica, Zivkovic terá mesmo sido atingido na zona dos olhos por estilhaços.

O clube já repudiou o apedrejamento que aconteceu na A2 e mostrou-se disponível para cooperar na identificação. Já a Liga condenou mesmo aquele que designou como "ataque cobarde".