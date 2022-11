Casemiro decide frente à Suíça e coloca Brasil nos oitavos do Mundial

© Adrian Dennis/AFP

O Brasil garantiu esta segunda-feira um lugar nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2022, juntando-se à detentora do título França, ao vencer a Suíça por 1-0, em encontro da segunda jornada do Grupo G.

Em Doha, um golo do médio Casemiro, aos 83 minutos, selou o triunfo dos canarinhos, campeões mundiais em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, que atuaram desfalcados do lesionado Neymar.

Na classificação do Grupo G, o conjunto comandado por Tite passou a contar seis pontos, contra três da suíça e um de Camarões e Sérvia, que empataram hoje a três golos.