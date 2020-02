Casillas é candidato à presidência da federação espanhola de futebol

© Miguel Pereira/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 11 Fevereiro, 2020 • 23:16

O guarda-redes espanhol Iker Casillas, é candidato à liderança da Real Federação Espanhola de Futebol. A notícia é avançada pela rádio espanhola Cadena Ser.

O guardião de 38 anos, que ainda faz parte do plantel do FC Porto, já apresentou a sua vontade ao Conselho Superior dos Desportos e, assim, será adversário de Luis Rubiales - o atual presidente - nas próximas eleções da RFEF.

A rádio espanhola adianta ainda que Casillas tem mantido contactos sobre a sua candidatura com todos os futebolistas que fizeram parte da seleção espanhola que se sagrou campeã do mundo em 2010, na África do Sul.

Casillas está afastado dos relvados desde maio do ano passado, quando foi vítima de um ataque cardíaco.