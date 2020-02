Casillas oficializa candidatura à federação espanhola de futebol

O guarda-redes espanhol tem 38 anos © @ikercasillas/Instagram

O espanhol Iker Casillas oficializou, esta segunda-feira, a candidatura à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol.

Numa mensagem publicada no Instagram, o ainda guarda-redes do FC Porto revela que vai candidatar-se à presidência quando forem convocadas eleições, constituindo-se adversário de Rubiales, atual líder do organismo federativo espanhol.

Casillas acrescenta que é preciso colocar Espanha no caminho do melhor futebol do mundo e explica que já informou o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, da decisão de se candidatar. "Só lhe posso expressar o meu mais profundo agradecimento."

O jogador garante que está a trabalho "com o máximo respeito" na sua candidatura.