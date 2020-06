Casillas ou Rubiales? Federação espanhola de futebol vai a eleições a 17 de agosto

© Miguel Pereira/Global Imagens

A federação espanhola de futebol (RFEF) convocou esta quarta-feira eleições para 17 de agosto, se o Conselho Superior do Desporto (CSD) concordar com a data, e em alternativa, caso não seja possível, adiantou a data de 17 de setembro.

A 17 de fevereiro, Iker Casillas, ex-guarda-redes e ex-capitão do Real Madrid e da seleção espanhola, que devido a um problema de saúde foi obrigado a deixar em 2019 a baliza do FC Porto, confirmou que seria candidato à presidência da RFEF.

A presidente do Conselho Superior do Desporto (CSD), Irene Lozano, transferiu em 7 de maio para as federações a possibilidade de realizarem os seus processos eleitorais em agosto com a convocatória a poder ser facilitada por meios telemáticos.

Os candidatos a presidente terão até 4 de agosto ou 4 de setembro para apresentar as suas candidaturas e serão proclamados candidatos no mesmo dia, enquanto o prazo para envio de candidaturas ao Comité Executivo durará até 16 de agosto ou de setembro.

A RFEF especificou ainda que, se a assembleia for em 17 de agosto e nesse dia uma equipa espanhola participar num jogo de uma competição europeia, a reunião magna passará para o primeiro dia depois que essa circunstância não ocorrer.