Caso Enzo Fernández. Graham Potter mantém silêncio e não responde a Roger Schmidt

O treinador do Chelsea, Graham Potter © Paul Ellis/AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 06 Janeiro, 2023 • 08:20

O técnico do Chelsea não quis reagir às palavras do treinador do Benfica sobre o caso Enzo Fernández. Questionado pelos jornalistas ingleses, Graham Potter apenas disse que não se envolve em conversas através da imprensa: "Não tenho nada a dizer, sem comentários."

Roger Schmidt acusou o Chelsea de falta de respeito para com o Benfica e o jogador argentino em todo o processo do interesse do clube inglês na compra do passe de Enzo Fernández.

O Chelsea voltou a perder no campeonato inglês, tendo sido derrotado, na quinta-feira, em casa pelo Manchester City. A equipa de Pep Guardiola venceu por 1-0 com um golo de Riyad Mahrez. Os internacionais portugueses Bernardo Silva e João Cancelo jogaram na equipa titular do Manceshter City.

Com esta derrota, em Londres, o Chelsea desceu ao 10.º lugar da Liga Inglesa, com apenas 25 pontos. Nos últimos nove jogos para o campeonato, os "bules" venceram apenas dois encontros.

Já o Manchester City, com estes três pontos conquistados, aproveitou para se aproximar do líder Arsenal, que nesta jornada empatou 0-0 com o Newcastle. O Arsenal e o Manchester City estão separados por cinco pontos no topo da classificação.