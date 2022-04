Catarina Costa perde final dos Europeus de judo e termina com a medalha de prata em -48 kg

© Vassil Donev/EPA

Por Lusa 29 Abril, 2022 • 14:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A judoca portuguesa Catarina Costa foi medalha de prata esta sexta-feira nos Europeus de Sófia, depois de perder na final em -48 kg com a francesa Shirine Boukli, primeira cabeça de série nesta categoria de peso.

Catarina Costa, da Académica de Coimbra e segunda favorita (quarta do ranking mundial) perdeu a 46 segundos do final do combate disputado na Arena Armeets, depois de sofrer uma desvantagem de waza-ari.

A medalha de prata desta sexta-feira é a primeira conquista de Catarina Costa em grandes campeonatos, depois de ter sido, sucessivamente, quinta classificada nos Mundiais de 2018, nos Europeus de 2019 e nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.