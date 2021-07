Catarina Costa quer "fazer história por Portugal" no judo

Catarina Costa © Fernando Fontes/Global Imagens

Ao longo da sua carreira, Catarina Costa, foi medalha de ouro no Grand Slam de Brasília, em 2019, e no Grand Prix de Antalya, em 2018. Nos Mundiais de 2018, em Baku, foi quinta classificada. Aos 25 anos, a judoca da Associação Académica de Coimbra mostra forte ambição para a estreia olímpica.

"Estamos sempre no limite das nossas capacidades, às vezes depende apenas do dia, até estamos muito bem e perdemos no primeiro combate, tenho consciência que isso pode acontecer, mas eu sou ambiciosa, como cabeça de série numa competição tão importante, ambiciono chegar o mais longe possível. Se assim não fosse, não faria sentido, o que eu quero é chegar lá e poder fazer história por Portugal, esse é o meu grande objetivo", refere a judoca de Coimbra.

Em entrevista à TSF, na contagem decrescente para os Jogos Olímpicos, Catarina Costa refere que é "uma judoca muito técnica e perseverante", explicando que "no judo há atletas um pouco mais físicos, o que não é o meu caso, trabalho mais o lado técnico, também a nível mental sou muito resiliente, quando coloco um objetivo na minha cabeça é porque sei que tenho capacidades para tal, conseguindo ultrapassar os mais diversos obstáculos", assim se define uma das grandes revelações do judo português.

Com Tóquio como destino, Catarina Costa revela "bastante ansiedade e muita vontade em pisar o tapete". A judoca considera que "a nível mundial pela posição que tenho no ranking e pelos resultados que já conquistei, sou vista como uma ameaça, e tal como eu faço, elas certamente que vão estudar-me muito bem, mas isso não faz com que a pressão seja maior para mim, elas é que estarão mais pressionadas e terão que mostrar a razão pela qual são as número um, dois e três do ranking. O que eu quero é retirar-lhes esse lugar e ser eu a chegar o mais à frente possível. Vou com ambições de chegar longe, disputar o máximo de combates possíveis, neste caso serão quatro, e nesses quatro ganhar o máximo de combates possível", garante a judoca, apostada numa estreia olímpica para "fazer história por Portugal."