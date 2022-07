Cátia Azevedo 19.ª nas semifinais dos 400 metros

Cátia Azevedo © Adelino Meireles/Global Imagens

A portuguesa Cátia Azevedo falhou a qualificação para a final dos 400 metros dos mundiais de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, ao terminar as semifinais no 19.º lugar, em 51,79 segundos, na quarta-feira.

Depois de ter sido repescada para esta fase, com o 15.º tempo nas eliminatórias (51,55), a velocista natural de Oliveira de Azeméis não foi além do sétimo lugar na primeira série, vencida por Shaunae Miller-Uibo, das Bahamas, em 49,55.

"Mais uma vez corri na pista um. Sabia que a pista era mais fechada nas curvas, mais do que o normal. Como estava fora da corrida, tinha de trabalhar mais na fase de aceleração. Acho que correu bem, só que se compenso de um lado, descompenso do outro. Não vou mentir, estava à espera de muito melhor", reconheceu Cátia Azevedo, que estabeleceu em 2021 o recorde nacional em 50,59.

Essa marca valeria a presença na final, no último lugar da repescagem, que foi ocupado pela polaca Anna Kielbasinska (50,65), terceira na série disputada pela portuguesa.

"É como se eu estivesse a ser avaliada no trabalho, este meu dia não correu nada bem e o patrão estava em casa. Saio daqui não muito feliz", lamentou a atleta do Sporting, na zona mista do estádio Hayward Field, prometendo "recolher tudo, perceber o que está a ser feito errado", por sentir que está "a valer 50 segundos".

Mesmo assim, Cátia Azevedo conseguiu a melhor classificação portuguesa na distância de sempre em campeonatos do mundo, superando o 29.º posto de Carmo Tavares (52,86), em Sevilha1999.

A final dos 400 metros femininos está marcada para sexta-feira, às 19h15 (03h15 de sábado).