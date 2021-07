© Pixabay

Ainda antes do arranque dos Jogos, há já uma baixa por doping na equipa australiana de hipismo.

O cavaleiro Jamie Kermond, de 36 anos, testou positivo para uso de cocaína num exame antidoping realizado em junho, antes do embarque da delegação para as Olimpíadas no Jogos, e foi preventivamente suspenso pela Federação de Hipismo da Austrália.



Kermond era um dos três cavaleiros da equipa australiana.