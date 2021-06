Cavendish impõe-se em Fougères e soma 31.º triunfo na Volta a França

Mark Cavendish © Guillaume Horcajuelo/EPA

O ciclista britânico Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) venceu , esta terça-feira, ao 'sprint', a quarta etapa da Volta a França, somando a sua 31.ª vitória na prova, com o holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a manter a liderança da geral.

No final dos 150,4 quilómetros entre Redon e Fougères, que arrancaram com uma paragem do pelotão em sinal de protesto para com as condições de segurança do Tour, Cavendish foi o mais forte, com o tempo de 03:20.17 horas, batendo Nacer Bouhanni (Arkéa--Samsic) e Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), e aproximando-se do recorde de 34 triunfos de Eddy Merckx na 'Grande Boucle'.

Van der Poel mantém-se de amarelo, com oito segundos de vantagem sobre o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep), e 31 sobre o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), terceiro.

Na quarta-feira, os favoritos à vitória final enfrentam o primeiro grande teste, no contrarrelógio de 27,2 quilómetros entre Changé e Laval.